Classe, conscience et culture : La dialectique du sujet-objet et la problématique de la réception dans l’oeuvre de Lucien Goldmann

Utku Uraz AYDIN

343 98

Öz

Dans le climat intellectuel et culturel de l’après deuxième guerre mondiale dominé par le structuralisme et l’existentialisme, le sociologue de la culture Lucien Goldmann, s’appuyant sur l’héritage théorique de Hegel, Marx et Lukacs développe une méthodologie dialectique fondée sur la catégorie de la totalité, le concept de conscience possible et le postulat d’une identité partielle entre le sujet et l’objet de la connaissance. A travers l’application de la méthode structuraliste génétique aux oeuvres d’auteurs comme Pascal, Racine, Malraux ou encore Genet, Goldmann s’efforce de dévoiler les rapports entre la vision du monde de sujets transidividuels et la création culturelle. Toutefois se trouve aussi chez Goldmann une réflexion fragmentaire sur la question de la réception. Notre étude constitue une tentative de systématisation des interrogations et des hypothèses soulevées par Goldmann. L’insistance sur le caractère humain de la communication, la détermination sociale des possibilités de réception, le rôle central du procès de réification constituent les principaux points d’attaches de cette réflexion qui s’insère dans la problématique de la praxis où s’articulent la recherche des possibilités de la connaissance et la quête de la transformation de la réalité.