Gıda Reklamlarının İddia Ettikleri: Dergi Reklamları Üzerine Bir İnceleme

G. Motif ATAR

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Öz

Günümüzde beslenme ve sağlık arasındaki belirgin bağlantıları sağlayan tıbbi araştırmalardaki ilerlemelere bağlı olarak, tüketicilerin besin ve sağlık bilgisine olan ilgilerindeki artışı kabul eden pazarlamacılar, reklamlarda, gıda tüketimiyle besin ya da sağlık faydalarını birleştirmeye başlamışlardır. Bu çalışma, gıda reklamlarındaki iddiaların kullanımını, Women’s Health, Men’s Health ve Tempo dergilerinde 2014 yılı boyunca yayınlanan gıda reklamlarını inceleyerek çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dergilerde yer alan gıda reklamları içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, her üç dergide yer alan yedi gıda kategorisine ait reklamlarda tüketiciyle ilgili mesajlar, gıdanın sağlık faydaları ve besinsel değerleri ile ilgili iddialardan daha fazla kullanılmaktadır. En fazla gıda reklamı kadın dergisi kategorisinde yer alan Women’s Health dergisinde yer almaktadır. Gıda reklamlarında en fazla lezzet ve duygusal çekicilik ile ilgili ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Tüketicilerin formda olma, beslenme, sağlık ve kilo kontrolü ile ilgilenmesine rağmen reklamverenler tüketiciyle ilgili, onların duyusal tepkisine neden olacak mesajları ağırlıklı olarak kullanmaya devam etmektedirler.