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İleti-ş-im (ISSN 1305-2411), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, hakemli bir akademik dergidir.

Derginin yayın politikasının esası, iletişim bilimleriyle ilgili farklı perspektifleri hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir. Dergide iletişim bilimleriyle ilgili konuları (radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya vb.) ele alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, çeviri, kitap eleştirisi ve bildiriler yer almaktadır.

İlk sayısı Aralık 2004’te yayınlanan İleti-ş-im, ULAKBİM TR Dizin - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC) tarafından taranmaktadır.

İleti-ş-im, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.